Este domingo, dia 30 de maio, a TVI emitiu um episódio especial de "All Together Now Portugal". A emissão do programa de talentos contou com a participação de concorrentes que não passaram na primeira fase.

Nas redes sociais, a emissão tem dado que falar, especialmente devido aos comentários dos jurados.

Nas redes sociais, Fernando Daniel reagiu aos comentários. "Continuo aqui muito revoltado com o que acabei de ouvir no'All Together Now Portugal'. Que comentários ridículos e que falta de humildade. Ser frontal é uma coisa, ser mal educada é outra. É possível avaliar e dizer que não se gosta sem se ser estúpido", escreveu o músico na sua conta no Twitter.

"Ninguém merece estar a lutar pelo sonho e receber comentários deste género. Há quem não entenda o quão custa correr atrás do sonho porque talvez nunca precisaram de o fazer. Mas custa, e muito. Os 'nãos' existirão sempre, mas devem ser dados com respeito", rematou.