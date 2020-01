"Eu, em televisão, só quero fazer 'O Preço Certo'. E julgo que até chegaram a falar com a produtora para ver se existia interesse em levar o programa para lá. Pensei que, eticamente, não seria muito bonito fazer 'O Preço Certo' noutro canal. Também havia uns zunzuns da SIC, que também gostariam… Um dia até encontrei um diretor da CMTV, que me disse: ‘Um dia virá trabalhar connosco.’ A TVI, se queria alguém para aquele horário, seria natural que me quisesse. Mas pensei bem e não seria bom da minha parte sair. Estou no sítio onde gosto, onde não chateio e não me chateiam", sublinhou à revista.

"O dinheiro é bom, mas não é tudo. A Cristina e o Goucha são muito bons, mas gosto de estar no meu cantinho, sossegado e sem grandes alaridos", acrescentou Fernando Mendes.