#FicarEmCasa é o pedido feito a todos os portugueses, protegendo-se a si e aos outros, travando a expansão do COVID-19. Para lá dos especiais de informação sobre o novo coranavírus, a televisão pode ser uma boa companhia para se desligar um pouco do mundo e aproveitar o tempo livre em casa

DA RTP1 À FOX

A programa dos canais generalistas vai alterar-se nas próximas semanas. Programas como "Dança com as Estrelas" (TVI) ou "O Programa da Cristina" estão suspensos, anunciaram os canais. Além dos especiais de informação do COVID-19, os canais vão continuar a apostar no entretenimento.

Anote algumas sugestões para ver na televisão linear:

FOX Comedy: Bless This Mess - estreia da T2 (13 de março, às 21h25)

FOX: The Hunger Games - Os Jogos da Fome (14 de março, às 17h55)