Nos últimos dias surgiram vários rumores sobre o final do programa "5 para a meia-noite". Nas redes sociais, Filomena Cautela desmentiu os boatos, garantindo que o talk show da RTP1 vai continuar por mais uma temporada, que deverá arrancar no último trimestre do ano.

"Os resultados das últimas semanas são comoventes e surpreendentes e brutais caneco, que se lixe e que se diga", começou por frisar. "Para tirar dúvidas: o '5' não vai acabar", sublinhou.

Na publicação no Instagram, Filomena Cautela destacou ainda que o "5 para a meia-noite" é o "primeiro talk show da noite a completar dez anos de emissão". "Vamos preparar o impossível para depois do verão", garantiu ainda a apresentadora.