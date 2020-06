Nas redes sociais, Filomena Cautela lançou ainda um desafio aos espectadores. "Se quiserem estar em directo comigo a partir de vossas casinhas e quiçá entrar em directo e mandar me vá dar uma volta ao bilhar grande (nunca percebi a expressão alguém me explica?) inscrevam se em 5pmn@endemol.com.pt e estão lá comigo!", escreveu a apresentadora.

No final de maio, Filomena Cautela revelou que iria abandonar o programa no final da atual temporada. "O que vos vou dizer agora talvez seja das coisas mais difíceis que tive de dizer no ar. Mesmo que este momento esteja assim coberto de lamechice e parolice da boa, quero honestamente que se lixe. Vamos a isto. Faltam exatamente cinco programas para acabar esta temporada do cinco. Não podendo haver maior simbolismo nesta capicua, cá vai disto: estes vão ser os meus últimos cinco programas à frente do '5 para a meia-noite'", revelou Filomena Cautela.