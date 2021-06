Este sábado, dia 12 de junho, foi para o ar o segundo episódio de "Programa Cautelar", da RTP1. A guerra de audiências foi o tema central da segunda emissão do novo formato do canal.

O episódio contou com entrevistas a Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI, Fernando Mendes, apresentador do concurso "O Preço Certo", da RTP1, e Felisbela Lopes, comentadora e professora da Universidade do Minho.

Na conversa com Filomena Cautela, Cristina Ferreira começou por defender que as "audiências são mais do que os números que são apresentados todos os dias". "Vê os números da televisão de cabo e de televisão sem cabo. Depois compara (...) O Ricardo Araújo Pereira está na SIC e lidera todas as vezes que vai a antena na SIC e, há pouco tempo, deu uma entrevista a dizer que esteve na TVI a perder para os intervalos da SIC. O que é que mudou? Nada mudou", lembrou.

"Ele mudou? O formato mudou? As pessoas mudaram? Então, expliquem-me porque é que nessa altura não houve um desastre total em relação ao Ricardo", acrescentou.

"Eu deixei de ser melhor apresentadora porque, neste momento, perco? Não tenho problema nenhum de perder. Se não quisesse perder, estava na SIC. Alguém já pensou nisso?", frisou.

Veja aqui a entrevista.