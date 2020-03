Filomena Cautela esteve esta segunda-feira, dia 2 de março, no "Você na TV". Em conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, a apresentadora da RTP1 falou sobre o "5 para a meia-noite", recordando que o programa se mantém no ar há mais de 10 anos.

Na entrevista, Filomena Cautela frisou que é uma grande responsabilidade apresentar o talk show. "Só ainda não sai do '5 para a meia-noite' pela responsabilidade", sublinhou. "Tinha de provar que era possível fazer um late night/ talk show apresentado por uma mulher", acrescentou.

"É o único late night da Europa apresentado por uma mulher", contou Filomena Cautela.