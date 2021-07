O último episódio de "Programa Cautelar" foi para o ar no passado sábado, dia 10 de julho, às 21h00, na RTP1. A emissão dedicada à Cultura foi o terceiro programa mais visto no horário, conquistando 11,8% de share e 4,9% de rating.

No programa, Filomena Cautela citou vários atores, incluíndo Ana Bola. "Ministério da Cultura? Não. Desde que me lembro é Mistério da Cultura: 69 anos, 45 de profissão, 530 euros de reforma. O Mistério da Cultura", revelou a atriz, citada pela apresentadora da RTP1.

Filomena Cautela leu ainda um texto de Ruy de Carvalho: "A Cultura é a arca do tesouro de um povo, e esta riqueza é fundamental. Fico triste por viver num país que despreza a Cultura, que a Cultura não valha quase nada no Orçamento do Estado".

Veja o vídeo: