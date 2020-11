Na emissão do passado domingo, dia 8 de novembro, os mentores do "The Voice Portugal" assistiram a mais uma ronda da fase das "Batalhas". Na equipa de Diogo Piçarra, Diogo Leite desafiou Tiago Barbosa para subir a palco.

Para a prova, Diogo Leite escolheu o tema "Brother" e Tiago Barbosa interpretou uma versão de "The house of the rising sun". "O mentor Diogo Piçarra vai sofrer para escolher o vencedor desta 'Batalha'", frisou a produção do programa.

"O Diogo Leite escolheu um adversário à altura: Tiago Barbosa. Foi uma batalha difícil para o Diogo Piçarra. 'The house of the rising sun' e 'Brother' foram as canções interpretadas", resume a RTP.

"Foi uma facada no coração, são duas grandes vozes deste programa - não da minha equipa, mas deste programa", frisou o mentor Diogo Piçarra, que acabou por escolher o concorrente Diogo Leite. Já Tiago Barbosa foi salvo por Aurea.

Veja a atuação: