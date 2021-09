No seu livro "Memórias" (Porto Editora), Francisco Pinto Balsemão recorda a saída de Cristina Ferreira da SIC. Citado pelo Correio da Manhã, o fundador do Expresso e do grupo Impresa defende que a "fama e o prestígio subiram à cabeça" da apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI.

"O seu comportamento connosco não foi de modo algum exemplar", afirma Francisco Pinto Balsemão, segundo a Sábado. "A sofreguidão de protagonismo de Cristina vai acabar por prejudicá-la", acrescenta.

"Fiquei surpreendido e chocado quando ela veio anunciar que voltava à TVI. E mais chocado e surpreendido fiquei quando soube que, antes de anunciar a saída, ela já andava a recrutar pessoas para as levar para Queluz de Baixo", escreve Balsemão, de acordo com a Nova Gente.