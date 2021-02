A partir do dia 6 de março, as galas do "Big Brother - Duplo Impacto", com Cláudio Ramos e Teresa Guilherme, passam a ser emitidas aos sábados, confirmou a TVI em nota enviada ao SAPO Mag.

"A partir de 6 de março as galas do 'Big Brother' passam para sábado. Em relação ao 'Extra', que era transmitido no sábado, passa para domingo após o 'All Together Now'", explica o canal em comunicado.

Já "All Together Now", novo programa de Cristina Ferreira, estreia-se a 7 de março na TVI. A novidade foi anunciada este domingo, dia 22 de fevereiro, num vídeo promocional exibido antes do arranque do "Jornal das 8".

O novo programa de talentos irá para o ar todos os domingos na estação de Queluz de Baixo.

Veja a conversa com Cristina Ferreira:

O programa, que irá para o ar aos fins de semana, é descrito como "competição de música e um programa de entretenimento familiar, um verdadeiro sucesso mundial".