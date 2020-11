Baseada no romance de Walter Tevis, "Gambito de Dama", minissérie dramática da Netflix, é descrita como "uma história de autodescoberta que explora o verdadeiro preço da genialidade". Os episódios estrearam-se a 23 de outubro no serviço de streaming.

Depois do sucesso, será que a Netflix vai apostar numa nova temporada? Os criadores de "Gambito de Dama" confessaram que criaram uma história fechada com apenas sete episódios. Mas não seria a primeira vez que uma produção com um final fechado ganha uma continuação.

Em entrevista à Town & Country, a protagonista Anya Taylor-Joy confessou que não descarta a hipótese de voltar a interpretar Beth Harmon no pequeno ecrã. "Se aprendi alguma coisa por estar nesta indústria, foi que nunca digas nunca. Adoro a personagem e certamente voltaria", conta.

"Acho que deixámos a Beth num bom lugar. Acho que o resto da sua vida será uma aventura de certeza", acrescentou.

A minissérie acompanha a jovem Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), uma talentosa jogadora de xadrez. "Abandonada e deixada aos cuidados de um orfanato do Kentucky no final dos anos 50, a jovem Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) desenvolve um dom extraordinário para o xadrez, assim como uma dependência pelos tranquilizantes fornecidos pelo estado para sedar as crianças", avança a Netflix.

"Atormentada por demónios pessoais e movida por uma mistura explosiva de narcóticos e obsessão, Beth transforma-se numa rejeitada repleta de talento e glamour, mas permanece determinada a quebrar as barreiras erguidas pelo mundo patriarcal do xadrez competitivo", acrescenta o serviço de streaming.

A minissérie tem realização de Scott Frank ("Sem Deus"), que também assume as funções de argumentista, e produção executiva de Frank, William Horberg e do cocriador Allan Scott. "Gambito de Dama" conta com um elenco composto por Anya Taylor-Joy, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling e Bill Camp.