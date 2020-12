Garantindo um tratamento rigoroso dos factos apresentados e a participação de especialistas nos diferentes períodos tratados, "Gamer Sapiens" analisa momentos-chave como a Idade de Ouro dos Piratas, a Segunda Guerra Mundial, a Idade Média ou as Culturas Clássicas (antigo Egipto, Império Romano e Grécia), com o objetivo de descobrir que partes da História que aparecem nos videojogos são fiéis à realidade e quais correspondem a efeitos artísticos.

O telespectador poderá mergulhar na História de videojogos tão populares como "Call of Duty", a saga "Civilization" ou o esperado "Cyberpunk 2077", podendo assim comprovar quais foram os aspetos mais notáveis em cada período histórico; desde as armas utilizadas por cada uma das personagens até aos acontecimentos-chave que se tornaram parte do imaginário coletivo.

"A série utiliza os videojogos como elemento narrativo para entrar na divulgação histórica de uma forma visualmente espetacular, acrescentando uma camada de interatividade que só os videojogos podem oferecer", assinala o canal História em comunicado.

"Os videojogos permitem-nos vivenciar tempos passados na primeira pessoa e ser o protagonista de factos históricos, aprendendo sobre os costumes, personagens e sobre acontecimentos que fazem parte do imaginário coletivo. Com Gamer Sapiens, o História quer destacar o trabalho informativo que os videojogos têm feito ao longo dos anos e também comprovar até que ponto têm sido fiéis à História, através de especialistas de áreas muito diferentes. Com uma narrativa espetacular, a série combina a qualidade de um grande documentário do História com o fator de interatividade de um videojogo. Esta é uma abordagem única em televisão que esperamos que os nossos telespectadores apreciem", afirma Sergio Ramos, Vice-Presidente de Programação do The History Channel Iberia.

Para acompanhar o lançamento desta aposta, o História estreará no dia 25 de dezembro, pelas 22h15, o documentário "A Guerra dos Videojogos", produzido por Daniel Junge ("Saving Face'"), vencedor de um Óscar, que investiga as guerras internas que tiveram lugar entre as diferentes indústrias de desenvolvimento de videojogos, e revela em detalhe quais foram as inovações mais brilhantes e os fracassos mais estrondosos.