Na emissão desta terça-feira, dia 2 de junho, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a expulsão do concorrente Pedro Soá do "Big Brother".

"[Pedro Soá] envolveu-se numa violenta discussão motivada por uma embalagem de um iogurte. Que frase, esta. Noutro contexto, nunca aconteceria... tipo: 'Napoleão Bonaparte decidiu invadir a Grã-Bretanha por causa de um iogurte liquido de tutti-frutti", começou por gracejar a humorista na rubrica do programa "Três da Manhã".

Joana Marques lembrou que o concorrente foi expulso da "casa mais vigiada do país" depois dos comportamentos violentos. "Era o meu concorrente favorito, daqueles que podiam aspirar a figurar no passeio da fama dos nossos reality shows, junto de uma Gisela Serrano, de um Marco Borges... enfim, gente que se passa dos carretes com facilidade", brincou.

Veja aqui o vídeo.