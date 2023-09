Depois de uma pausa de mais de um ano, o "5 para a meia-noite" vai voltar.

Esta quarta-feira, dia 13 de setembro, em conferência de imprensa, a RTP1 confirmou o regresso do talk show, anunciado que a nova temporada será apresentada por Gilmário Vemba.

A 20.ª temporada estreia-se a 12 de outubro, na RTP1.

"Nunca me tinha passado pela cabeça apresentar o '5 para a meia-noite', mas já que fui convidado e empurrado para aqui... E eu também me empurrei um bocadinho. Estou naquela fase de aceitar novos desafios", confessou o humorista na apresentação da nova grelha de programação do canal.