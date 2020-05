Não é para todos: os Globos de Ouro de Hollywood mudaram as regras por causa de Pedro Pascal e da sua personagem na série "Star Wars".

Uma nova regra dos prémios indica que as interpretações que apenas forem de voz não podem concorrer às categorias de representação.

Ou seja, os atores cujo rosto não seja visível são excluídos mesmo que as suas personagens estejam presentes fisicamente nas cenas, como acontece por exemplo em filmes de super-heróis ou na saga "Star Wars".

No entanto, Pedro Pascal pode ser nomeado para os Globos de Ouro e é mesmo à justa porque mostra o seu rosto como o caçador de recompensas em "The Mandalorian" mesmo no final da primeira temporada de oito episódios.

Segundo as fontes da publicação Variety, foi a natureza invulgar da personagem escondida que levou à criação da regra. A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood também esclareceu à parte que Pedro Pascal pode ser nomeado.

As mais recentes alterações de regras e clarificações foram decididas antes da crise da COVID-19.

A cerimónia dos Globos de Ouro costuma ser nas duas primeiras semanas do ano, mas a data de 2021 ainda não foi anunciada. Tina Fey e Amy Poehler vão regressar como anfitriãs.