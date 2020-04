"Good Morning America": a partir de casa, jornalista entra em direto no programa... sem calças

É sempre fundamental verificar o plano antes de uma videochamada, que o diga o jornalista Will Reeve. A partir da sua casa, o repórter entrou em direto no programa "Good Morning America", mas apenas se vestiu a rigor da cintura para cima.

Como normalmente no enquadramento não aparecem as pernas, o jornalistas não vestiu as calças. Porém, Will Reeve não escolheu o melhor ângulo para colocar a sua webcam e revelou ao país e ao mundo mais do que queria - nos minutos iniciais da entrevista, o oráculo foi uma ajuda.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Veja o momento:

Desde 1975, de segunda a sexta-feira, as manhãs do canal CBS, entre as 7h00 e as 9h00, são preenchidas pelo "Good Morning America" ("GMA"). O programa já contou com vários jornalistas, sendo atualmente apresentado por Robin Roberts, George Stephanopoulos, Lara Spencer, Amy Robach, Michael Strahan e Ginger Zee.

O morning show conta com vários segmentos ao longo das três horas de emissão - há segmentos de notícias, entrevistas, previsão do tempo e rubricas, como a "Pop News", a "GMA Heat Index" e a "Play of the Day".