Gisela João foi uma das convidadas da emissão da passada quinta-feira, dia 21 de outubro, do "5 para a meia-noite", da RTP1. No programa, Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha desafiaram a cantora para a rubrica "Pressão No Ar".

"Gostaste de fazer o 'All Together Now ou o teu contabilista gostou mais?", começou por perguntar o co-apresentador do talk show. "Gostei muito", respondeu Gisela João, arrancando gargalhadas ao público.

"Qual foi a vez mais inoportuna em que te saiu um palavrão e qual foi?", perguntou Inês Lopes Gonçalves à fadista. "Tantas, nem sei escolher (...) Não me lembro, já foram muitos. Já me aconteceu muitas vezes", confessou a cantora. "Para mim, um palavrão é uma vírgula", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.