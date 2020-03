Lenny Jay, artista que imita Michael Jackson, era uma dos convidados da primeira gala em direto do "Got Talent Portugal", marcada para este domingo, dia 8 de março. Segundo a TV 7 Dias, o artista cancelou a sua participação no programa da RTP1 devido ao surto de coronavírus (COVID-19).

Segundo a revista, Lenny Jay esteve recentemente em Milão, em Itália. Fonte da produção disse ainda à revista que a decisão foi tomada por "questões de segurança e saúde pública".

"Por questões de segurança e saúde pública, a produtora Freemantle e a RTP decidiram cancelar a presença do convidado especial da primeira gala em direto nos Estúdios Valentim de Carvalho, em Paços de Arcos (Oeiras), visto Lenny Jay estar em Milão, um dos principais focos do vírus", revelou a produção do programa de talentos.