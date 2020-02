Tommy Malaike, de 14 anos, foi um dos protagonistas da emissão deste domingo, dia 16 de fevereiro, do "Got Talent Portugal". "Tommy Malaike, um jovem talento feliz e maluco em cima do palco", frisa a RTP1 nas redes sociais.

No palco, o jovem dançou e convenceu o os jurados do programa de talentos da RTP1.

"O Tomás tem 14 anos, é da Amadora e a dança corre-lhe nas veias (...) Atualmente, está na academia Jazzy, no quatro ano com o gruo Bootcamp, com o qual já foram bicampeões nacionais de hip hop. Orgulha-se de nunca ter desistido e de ser um 'guerreiro', principalmente por conseguir conciliar a dança com a escola, o que nem sempre é fácil, porque quando chega cansado dos treinos a casa, não lhe apetece estudar", explica a produção em comunicado.

Veja aqui o vídeo.