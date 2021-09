O Conselho da Administração da RTP indigitou as jornalistas Graça Franco e Ana Sousa Dias para provedoras do Ouvinte e do Telespectador, respetivamente, segundo a convocatória do Conselho de Opinião a que a Lusa teve hoje acesso.

O Conselho de Opinião irá dar parecer aos nomes indicados pela administração no final do mês, de acordo com a convocatória do órgão para apreciar o assunto. O parecer do Conselho de Opinião é vinculativo. Graça Franco, que foi diretora de informação da Renascença entre 2009 e 2020, é o nome indicado para suceder a João Paulo Guerra, e Ana Sousa Dias, que foi editora de Cultura da Lusa entre abril de 2009 e maio de 2011, a Jorge Wemans. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram