A Netflix anunciou recentemente uma nova minissérie de drama, "Griselda", protagonizada e produzida por Sofia Vergada. Nas redes sociais, o serviço de streaming revelou também a primeira imagem da atriz como Griselda Blanco, líder de um cartel de drogas colombiano e conhecida como a "avó da cocaína".

A fotografia, que mostra transformação radical de Sofia Vergara, surpreendeu os fãs.

Veja a foto:

"Griselda" vai contar com seis episódios de 50 minutos. Alberto Guerra ("Narcos: Mexico"), Vanessa Ferlito ("Investigação Criminal: New Orleans") e Alberto Ammann ("Narcos") também fazem parte do elenco.