Guilherme Leite esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta quinta-feira, dia 29 de julho. Na entrevista no programa "Goucha", da TVI, o ator confessou não estar magoado por estar afastado do pequeno ecrã há vários anos.

"Não [estou magoado por não ter trabalho em televisão], estou magoado por outro assunto. Acho que as coisas mudaram, eu deixei quase de ver televisão", contou.

"Há uma coisa que eu costumo dizer que é: os melhores são afastados para os medíocres poderem brilhar, isso é uma coisa que eu me habituei a ver em todos os sectores", frisou.