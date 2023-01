A edição de 2022/2023 do "The Voice Portugal" chegou ao fim este domingo, dia 22 de janeiro. Depois de conquistar os mentores e o público, Gustavo Reinas foi o grande vencedor do programa de talentos da RTP1.

O jovem de 16 anos, finalista da equipa de Marisa Liz, disputou o prémio com Rebeca Reinaldo (da equipa de Diogo Piçarra), Paulo Lapa (Carolina Deslandes) e Coastel (Dino D’Santiago). Com a vitória de Gustavo Reinas, a mentora conquistou pela quarta vez o primeiro lugar com um dos concorrentes da sua equipa.

Gustavo Reinos tornou-se no vencedor mais jovem de sempre do programa de talentos. Em edições anteriores, Tomás Adrião, Marvi e Rodrigo Lourenço tinham 17 anos quando conquistaram o troféu - ver aqui.

Na final, o vencedor do "The Voice Portugal" interpretou o tema "Rosa Sangue", dos Amor Electro. No palco do programa, o jovem cantou ainda o tema "Clássico", com Sónia Tavares, dos The Gift - ver aqui.