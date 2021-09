"Há Alguém em Tua Casa" é uma das próximas grandes apostas da Netflix. O filme de terror dos produtores de "Stranger Things" e do universo "The Conjuring" estreia-se a 6 de outubro no serviço de streaming.

A produção sombria segue "uma finalista do secundário (Sydney Park) e os restantes colegas do seu ano", que se tornam alvos de um assassino mascarado decidido a revelar os seus segredos mais sombrios ao mundo.

"Makani Young mudou-se do Havai para casa da avó, numa pacata vila no Nebraska. É lá que tenciona acabar o liceu, mas, com a formatura a aproximar-se, os seus colegas começam a ser perseguidos por um assassino decidido a revelar os seus segredos mais negros a toda a comunidade e que aterroriza as vítimas usando máscaras iguais aos rostos delas. Tendo ela própria um passado misterioso, Makani junta-se aos amigos na missão de descobrir a identidade do assassino antes que ele os vá atrás deles", resume a Netflix.

"Há Alguém em Tua Casa" é baseado no best-seller do New York Times de Stephanie Perkins, adaptado por Henry Gayden ("Shazam!"), realizado por Patrick Brice ("Creep") e produzido pela Atomic Monster de James Wan ("A Evocação") e a 21 Laps de Shawn Levy ("Stranger Things").

Veja o trailer: