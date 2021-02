A nova série documental de três episódios, "Vitals" , realizada por Fèlix Colomer e produzida pela El Terrat (The Mediapro Estudio) e pela Forest Film Studios para a HBO Europe, estreia-se no dia 7 de fevereiro na HBO Portugal.

Segundo o serviço de streaming, "Vitals" é um retrato "intenso, comovente e cheio de esperança da vida num hospital de Barcelona durante os momentos mais difíceis da pandemia causada pela COVID-19". "A poderosa série de três episódios explora os desafios físicos e emocionais enfrentados por pacientes e cuidadores, não apenas no trabalho, mas também em casa com as famílias. Com este retrato de histórias íntimas, o realizador Fèlix Colomer, lembra-nos a capacidade excecional do ser humano para o amor e para a generosidade perante as piores circunstâncias", adianta a HBO Portugal.

A série documental acompanha um grupo de "pessoas afetadas pelo vírus durante o internamento hospitalar, até às suas casas, servindo de testemunha das suas experiências reais". Ao longo dos episódios, a produção segue diversos pacientes e profissionais de saúde do Hospital Parc Taulí, de Sabadell, durante várias semanas, entre março a junho, nos momentos mais difíceis da primeira vaga. "Não são um número, todos eles têm nome", frisa a HBO Portugal.

“Desde o início da crise causada pela COVID-19, recebemos muitos dados da classe política e dos meios de comunicação social. Todos os dias 500 mortes, 2.000 infeções, 300 internamentos na Unidade de Cuidados Intensivos, 200 casas de banho em falta no hospital... Números. 'Vitals' quer deixar os números de lado e falar das pessoas. Falar de Alfredo e Matilde, um casal que ao fim de 50 anos ainda se amava como no primeiro dia, entender a incrível dedicação das enfermeiras Sílvia e Isa, e contar a luta de alguns dos nossos protagonistas contra uma morte inevitável. Eles são vitais. Aprender com eles é vital”, explica Fèlix Colomer, criador do projeto.

Hanka Kastelicová, VP Documentaries da HBO Europe e produtora executiva do projeto sublinha que "o realizador Fèlix Colomer conseguiu mostrar a fragilidade humana, mas também o imenso poder do amor, da família e da dedicação profissional e pessoal dos profissionais de saúde quando tiveram que enfrentar um inimigo novo e desconhecido".

As histórias de "Vitals":

- Alfredo e Matilde estão prestes a comemorar 50 anos de casamento quando, de repente, se vêem no hospital. Foram colocados no mesmo quarto. Pouco depois, ela recebe alta hospitalar e tem que esperar em casa pelo regresso do marido, que está cada vez pior;

- Vanessa, de apenas 34 anos, é internada várias vezes no hospital onde é enfermeira. Agora também ela é uma paciente. Com grandes dificuldades respiratórias e muito debilitada, o seu único consolo é poder conversar com o seu companheiro e ver o seu cão por vídeo-chamada;

- Sandra e Naomi são auxiliares de enfermagem. Elas habituaram-se à morte. A amizade é o que há de mais importante dentro do hospital, dá-lhes a força necessária para enfrentar as mortes diárias com que lidam no trabalho... e a incompreensão que às vezes encontram fora dele.

Além de mostrar a situação do hospital graças a uma acessibilidade que torna essas imagens únicas, VITALS vai mais além, acompanhando os profissionais de saúde até às suas casas. Lá, eles vivenciam a emoção dos encontros com as suas famílias e a sua frustração ao verem que o mundo exterior ainda é muito indiferente à situação. VITALS também documenta as famílias dos pacientes, testemunhando as conversas mais emocionantes, video-chamadas e despedidas dolorosas.

Composta por três episódios, esta série documental foi realizada por Fèlix Colomer (Sabadell, 1993) e produzida por El Terrat e Forest Film Studios para a HBO Europe.