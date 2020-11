"Tuff Money", produzida pela HBO Europe na Roménia, estreia-se a 22 de novembro em todos os territórios da HBO Europe. Escrita e realizada por Daniel Sandu (“One Step Behind the Seraphim”, “Hackerville”), a produção é descrita como "uma abordagem humorística de culpa, inocência e dos critérios da moralidade, numa pequena cidade onde 'escapar impune' parece ser a maneira de vencer na vida".

Ao longo de seis episódios, "Tuff Money" acompanha a evolução de um incidente em que dois técnicos do departamento de obras públicas se metem. "Frustrados por terem ficado com os piores lugares do bar onde planeavam assistir a um jogo de futebol, Doru e Ionel brincam sobre fazerem um assalto, em que ficariam ricos e seriam finalmente privilegiados. A brincadeira é ouvida pelo dono do bar e o que começa como uma piada, acaba por ganhar vida própria, sendo pressionados a seguir em frente com a concretização de um assalto na vida real. Todas as instituições às quais recorrem para obter ajuda estão ansiosas para que isso aconteça e que corra mal, deixando os dois heróis infelizes a lutar para restabelecer a sua moral, contra um desejo de auto-preservação", resumo a HBO Portugal.

Para Daniel Sandu, escritor e realizador, a série explora "os efeitos de uma verdade incómoda - em que quase ninguém é inocente". "Por vezes, quando algo de mau nos acontece, somos vítimas e cúmplices. Peguei nessa verdade estranha e amarga, que é perfeita para uma série de drama, e envolvi-a em comédia, como algo amargo que começa com um gosto doce. O espectador é convidado a participar, juntamente com as personagens principais, numa aventura que navega pelas consequências de uma brincadeira que acaba por se tornar mais séria do que o esperado", explica.

Os dois amigos, Doru e Ionel, são interpretados por Alexandru Papadopol e Cristian Bota.