"Um Pesadelo Americano" chegou à Netflix esta quarta-feira, dia 17 de janeiro.

Nas primeiras 24 horas depois da estreia, a série documental, dos produtores de "O Impostor do Tinder", conquistou o primeiro lugar do top diário da plataforma em Portugal.

A série acompanha a história de crime real. "Após ser alvo de invasão de domicílio e rapto em 2015, um casal é acusado de encenar o suplício quando a mulher reaparece", adianta o serviço de streaming.

"Vítima de violação de domicílio e rapto, um jovem casal vê a sua versão dos acontecimentos desacreditada pela polícia, que considera a história demasiado rebuscada. Porque pareciam as vítimas tão calmas? Seria tudo um embuste?", questiona a Netflix.

"Um Pesadelo Americano" conta com três episódios e "explora as consequências da precipitação com que a sociedade julga as pessoas e os efeitos nocivos da insistência das autoridades em não acreditar na verdade".