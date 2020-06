No programa "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José fez uma nova paródia inspirada em "Prós e Contras". O tema do "debate" do programa foi a pandemia da COVID-19.

No sketch, o humorista vestiu a pele de Graça Freitas, diretora-geral da Saúde. A paródia contou ainda com a participação de Maria Rueff, que interpretou Fátima Campos Ferreira, Joana Pais de Brito, que deu vida a Marta Temido, Manuel Marques (Mário Centeno) e Eduardo Madeira (António Costa).

O sketch do programa "Cá Por Casa" foi partilhado por Herman José nas redes sociais.

Veja o vídeo: