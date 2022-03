Herman José apresentou um novo sketch da personagem Mário Graça na emissão desta quarta-feira, dia 30 de março, de "Cá Por Casa", da RTP1. No vídeo "Tribunal Dos Artistas entrevista o Presidente da Ucrânia", o radialista 'entrevista' Volodymyr Zelensky.

Na paródia, o ator Carlos Malvarez interpreta o papel do presidente da Ucrânia. Já Maria Rueff veste a pele de Dolores Aveiro e Joana Pais de Brito dá corpo a Cristina Ferreira.

Manuel Marques, como Cláudio Ramos, e Gabriela Barros, com Bruna (concorrente do "Big Brother Famosos", da TVI) também participam no sketch.

Veja aqui o vídeo completo.