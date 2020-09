Um "The Office" ou "Parks and Recreation" para miúdos. Foi assim que Tim Federle descreveu pela primeira vez a Olivia Rodrigo, uma das protagonistas, a nova série baseada no universo de "High School Musical" criada para o Disney+, serviço de streaming da Disney que chega a Portugal a 15 de setembro.

A referência do criador às outras duas séries de sucesso é fácil de perceber: tal como "The Office" ou "Parks and Recreation", “High School Musical: O Musical: A Série” é filmada em estilo "mockumentary", uma espécie de falso documentário, em que vemos as personagens a serem entrevistadas diretamente para a câmara pelo meio das cenas ficcionadas.

O ponto de partida: estamos no liceu onde foram filmados os filmes da saga "High School Musical", onde se decide montar uma produção teatral do próprio... "High School Musical". O elenco completamente novo terá de interpretar os papéis das conhecidas personagens dos filmes no palco e, entre a encenação e números musicais, há, é claro, dramas adolescentes a acontecer.

Conversámos com Tim Federle, Olivia Rodrigo e Joshua Bassett via Zoom (veja o vídeo acima) sobre o facto de a nova série ser realmente nova. "O Tim escreveu a série de forma tão brilhante que faz referência aos filmes antigos, mas é uma entidade própria. É seu próprio tipo de universo cinematográfico. É uma honra fazer parte deste franchise musical e ter os mesmos produtores que escolheram o Zac Efron e a Vanessa Hudgens no elenco original a escolher-nos para a nova série. Foi realmente entusiasmante explorar este novo mundo e estabelecer as bases para um capítulo diferente na saga 'High School Musical'", diz Joshua Bassett, que interpreta Ricky na série.

"Acho que nós os dois crescemos a ver filmes. Fazer parte de algo que é obviamente tão bom e tocou tantos corações é super entusiasmante. E eu acho que a coisa mais empolgante é estarmos a fazer algo totalmente novo e fresco e isso tira a pressão de continuar a saga. Estamos a fazer algo realmente novo e não a tentar fazer um remake", acrescenta Olivia Rodrigo, que dá corpo a Nini.

Em vários momentos musicais, os atores cantam ao vivo, algo que os criadores quiseram fazer para dar maior autenticidade às cenas. "Eu adoro a pressão de cantar ao vivo e acho que captura o artista autêntico que não é possível recriar de outra forma", explica Joshua Bassett.

"Acho que definitivamente adiciona um pouco mais de pressão. Eu acho que é assustador quando estamos a tocar um instrumento e a cantar à frente de uma equipa de 50 pessoas, mas acho que traz muito valor acrescentado à série. Traz autenticidade e genuinidade à série. Talvez as nossas vozes não sejam perfeitas em todos os aspetos mas acho que esse tipo de realidade é o que atrai as pessoas", sublinha Oliva Rodrigo.

“High School Musical: O Musical: A Série” está disponível em Portugal no Disney+ a partir de 15 de setembro.