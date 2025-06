Depois de um hiato de dez anos, os irmãos Phineas e Ferb estão de regresso ao Disney Channel. Disney XD e Disney+ para mais uma panóplia de invenções mirabolantes. A série de animação, que se estreou originalmente em 2007, foi renovada para uma quinta temporada de 40 episódios, divididos em duas partes.

Na conferência de imprensa internacional, onde o SAPO Mag esteve presente, os criadores garantiram que este revival não pretende reinventar a fórmula — mas sim refiná-la. Segundo os criadores Dan Povenmire e Jeff "Swampy" Marsh, o objetivo era simples: continuar a fazer a série que todos adoram. "Queríamos fazer mais do mesmo programa", disse Dan Povenmire. "Tentámos não fazer com que parecesse diferente, mas queríamos que tivesse uma energia renovada."

A nova temporada conta com metade da sala de argumentistas original e metade composta por jovens que cresceram a ver a série. "As pessoas que estiveram afastadas da série trouxeram ideias frescas. Há coisas que pensámos agora que nem percebemos como nunca nos ocorreram antes", acrescentou Povenmire. Já Swampy Marsh resumiu: "Não queríamos reinventar tudo. Estava a funcionar bem antes - decidimos continuar o que já fazíamos."

Quando questionado sobre o tom otimista do projeto, Povenmire explicou: "Desde o início quisemos que fosse um programa super positivo. Decidimos que ninguém seria motivado por maldade. Não há subterfúgio — e isso dificultou o humor. Tirámos aos argumentistas as ferramentas fáceis, como o sarcasmo ou a malícia, o que tornou tudo mais interessante." Swampy acrescentou: "É o programa mais difícil em que alguma vez trabalharam. Mas também o mais recompensador e divertido."

A autenticidade da série é, segundo o elenco, o seu maior trunfo. "É positividade verdadeira, não é parva. É inteligente e humana", disse Dee Bradley Baker (Perry, o ornitorrinco). "E as pessoas respondem a isso."

A série acompanha dois meios-irmãos, Phineas Flynn e Ferb Fletcher, que passam o verão a construir invenções e a viver aventuras fora do comum, enquanto a irmã mais velha, Candace, tenta desmascará-los perante a mãe. Em paralelo, seguimos o ornitorrinco Perry - o animal de estimação da família - que, secretamente, é um agente secreto em missões contra o atrapalhado vilão Dr. Doofenshmirtz.

A nova temporada mantém o elenco original - incluindo Vincent Martella (Phineas), Ashley Tisdale (Candace) e Alyson Stoner (Isabella) - e promete participações especiais como Michael Bublé e John Stamos. Segundo Alyson Stoner, os novos episódios terão "um momento familiar poderoso logo no primeiro episódio... em formas que nem conseguem imaginar."

Para os atores, voltar às suas personagens foi um momento carregado de emoção. "Dou voz ao Phineas há 17 ou 18 anos. Estar de volta foi mesmo emocionante. Nunca estive muito longe do personagem, mas gravar o primeiro novo episódio deixou-me comovido", confessou o ator Vincent Martella.

Já Ashley Tisdale, que muitos conhecem como a icónica Sharpay Evans de "High School Musical", revelou uma ligação ainda mais pessoal com a personagem Candace, uma vez que estava grávida do seu segundo filho durante as gravações: "Só pensava: espero que o bebé entenda que esta loucura não é a realidade! Candace é literalmente a minha voz - só exige mais energia do que antes."

Para além dos novos episódios, o regresso da série traz várias novidades: curtas animadas, uma banda sonora com 13 músicas originais e merchandasing exclusivo.

A estreia está marcada para 5 de junho no Disney Channel e no Disney XD. No dia seguinte, a 6 de junho, os primeiros 10 episódios chegam ao Disney+, com mais estreias previstas ao longo do ano. A nova temporada de "Phineas e Ferb" promete manter tudo aquilo que os fãs adoram: invenções mirabolantes, o humor absurdo, músicas que ficam no ouvido e 104 dias de férias de verão.