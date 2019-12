Ellen DeGeneres recebeu no seu talk show Harry Styles, que editou o seu novo disco na passada sexta-feira, dia 13 de dezembro. A apresentadora aproveitou a oportunidade para desafiar o jovem música a pregar uma partida ao entregador de pizzas.

Para o seu camarim, nos bastidores do talk show, Harry Styles encomendou três pizzas. No momento em que chegou o estafeta, Ellen DeGeneres, a partir do estúdio do programa, começou a dar indicações ao músico através de um auricular oculto.

Durante os cinco minutos em que esteve com o entregador de pizzas, Harry Styles comeu e bebeu de forma "estranha" e fez comentários sem sentidos - tudo ordens da apresentadora.

No final, o cantor e o estafeta encontraram-se com Ellen DeGeneres no estúdio do programa.

Veja o vídeo: