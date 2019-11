"Stranger Things" é um dos maiores sucessos da Netflix no campo das séries. A produção dos irmãos Duffer com Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Noah Schnapp (Will) e Finn Wolfhard (Mike) soma milhares de fãs em todo o mundo e, antes do Natal, o serviço de streaming quis dar um presente aos espectadores.

Nas redes sociais, a Netflix revelou vídeos dos bastidores das gravações das três temporadas de "Stranger Things". Os vídeos compilam alguns dos bloopers mais hilariantes.

Veja aqui os bloopers da primeira temporada.

Veja aqui os bloopers da segunda temporada.

Veja aqui os bloopers da terceira temporada.