Na emissão da semana passada de "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José protagonizou um sketch inspirado no programa "Prós e Contras". Na paródia, o humorista veste a pele de Diácono Remédios.

O sketch do programa da RTP1 conta também com a participação de Joana Pais de Brito, Manuel Marques, Maria Rueff e Gabriela Barros.

"Fátima Campos Ferreira regressa com o seu 'Prós e Contras' onde a medicina será o tema e contará com uma médica nagacionista, Diácono Remédios, Marie Curie e ainda Louis Pasteur", resume o humorista no seu site.

Nas redes sociais, o vídeo soma centenas de partilhas e milhares de visualizações.

Veja aqui o vídeo completo.