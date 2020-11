Hilarie Burton, atriz conhecida principalmente por ter participado em "One Tree Hill", vai juntar-se ao elenco de "The Walking Dead". De acordo com o site Decider, a atriz casada com Jeffrey Dean Morgan (Negan) vai vestir a pele de Lucille, mulher de Negan.

A atriz vai participar num dos seis episódios especiais da décima temporada da série do AMC.

A décima temporada de "The Walking Dead", que deveria ter terminado com o episódio "A Certain Doom", vai ter seis episódios extra com "reviravoltas entusiasmantes", muitas resultantes do confinamento, disse a showrunner Angela Kang, num encontro com a imprensa.

"Os seis episódios terão reviravoltas entusiasmantes para estas histórias", afirmou a showrunner, no encontro virtual com jornalistas internacionais. "Mergulham muito a fundo nalgumas destas personagens, quase uma narrativa em formato de antologia", descreveu. "Vamos aprender muitas coisas sobre o que aconteceu no final planeado, o episódio 16".

Por causa da pandemia de COVID-19, o regresso às filmagens será muito diferente e vai exigir adaptações na forma de fazer "The Walking Dead".

Angela Kang explicou, por exemplo, que não terão cenas com 300 zombies e haverá um foco grande nas histórias dos personagens e nas "diferentes formas como o horror e os arrepios acontecem", caracterizando a situação como um "desafio criativo".

"É um mundo completamente diferente para as produções em todo o lado", disse Kang. "Há muitos protocolos de segurança, que foram desenvolvidos em conjunto com os sindicatos que representam os atores, realizadores e equipa", afirmou.

Além das máscaras e viseiras usadas por toda a equipa, os estúdios terão filtros de ar e luz ultravioleta e a produção vai ser acompanhada por um especialista em doenças infecciosas.

A conclusão de "The Walking Dead", que está no ar desde 2010, vai ser feita em várias partes. Primeiro os seis episódios extra, contabilizados na temporada 10, depois 12 episódios da parte I da temporada 11 e, em 2022, os 12 episódios finais.

"A temporada [11] em duas partes tem que ver com programação", disse Angela Kang, explicando que este empacotamento mudou as expectativas da equipa, que vai filmar e produzir os episódios de seguida em vez de fazer uma paragem para escrever, como acontece habitualmente entre temporadas.

"Estamos a trabalhar para contar uma excelente história nos 30 episódios que nos faltam", frisou Angela Kang.

A showrunner vai depois regressar, em 2023, para liderar o spin-off que continuará a seguir as histórias de Daryl Dixon (Norman Reedus) e Carol Peletier (Melissa McBride).

O universo pós-apocalíptico também será expandido com uma série de antologia, "Tales of the Walking Dead", que está a ser criada pelo responsável de conteúdo Scott M. Gimple.