"Hollywood", nova minissérie de Ryan Murphy e Ian Brennan, estreia no dia 1 de maio na Netflix e o primeiro trailer foi revelado esta segunda-feira, dia 20 de abril. A produção vai seguir um grupo de aspirantes a atores e cineastas na Hollywood do pós-Segunda Guerra Mundial, enquanto tentam singrar na "meca do cinema" a qualquer custo.

David Corenswet, Darren Criss, Jeremy Pope, Laura Harrier, Samara Weaving, Dylan McDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jim Parsons, Jake Picking, Joe Mantello e Maude Apatow fazem parte do elenco principal da nova aposta do serviço de streaming.

"Cada personagem oferece uma perspetiva única sobre os bastidores da Idade de Ouro de Hollywood, destacando os sistemas injustos e preconceitos baseados em raça, género e sexo que se mantêm até aos nossos dias", avança a Netflix.

O serviço de streaming frisa ainda que a série, "provocadora e incisiva", expõe e examina as "dinâmicas do poder com décadas de existência, e como poderia ser a indústria do entretenimento caso fossem eliminadas".

Veja o trailer: