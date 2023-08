Carlos Almansa é um dos rostos da estação televisiva espanhola Canal Sur.

Esta semana, na emissão diária do telejornal do Canal Sur, o apresentador protagonizou um momento que se tornou viral durante o segmento de previsão do tempo.

Em direto, o 'hombre del tiempo' (homem do tempo) alertou os espectadores sobre a vaga de calor e deixou uma reflexão no final do segmento. "Tenham a certeza que, mais cedo ou mais tarde, acabaremos extintos mas, por agora, não é algo que vai acontecer de forma imediata", frisou Carlos Almansa.

Logo depois, o colega jornalista Álvaro Moreno de la Santa reagiu. "Obrigado, Carlos, principalmente por essa nota final. Ficamos mais tranquilos", brincou.

Veja o vídeo: