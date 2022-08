"House of the Dragon" é a primeira série derivada de "A Guerra dos Tronos" a chegar aos ecrãs. A primeira temporada da prequela estreou-se esta segunda-feira, dia 22 de agosto, na HBO Max e rapidamente chegou ao top dos assuntos mais comentados no Twitter em todo o mundo.

A nova aposta do serviço de streaming promete reaproximar os fãs da saga criada por George R.R. Martin que se tornou num fenómeno global que cativou o público, embora o seu final tenha sido muito questionado.

Baseada em "Fogo e Sangue", do escritor norte-americano, a série, que se passa 200 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos", conta a história da Casa Targaryen. Segundo o showrunner Miguel Sapochnik, a história resume-se de forma simples: "Duas mulheres e dois homens. Há o rei (Viserys), o seu irmão (Daemon), a filha do rei (Rhaenyra) e sua melhor amiga (Alicent). Então, a melhor amiga torna-se na esposa do rei e, portanto, rainha. Isso por si só é complicado – quando o teu melhor amigo se casa com teu pai. Mas das coisas mais pequenas, evolui lentamente para uma batalha gigantesca entre os dois lados".

Nas redes sociais, os espectadores elogiaram o primeiro episódio ("The Heirs of the Dragon") da nova série e vários fãs confessaram que choraram com as primeiras cenas.

Leia algumas das reações: