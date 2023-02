As gravações da segunda temporada de "House of the Dragon" vão arrancar a 6 de março, revelou a Film & Television Industry Alliance, citada pelo site DigitalSpy. Segundo as notas de produção, as filmagens vão decorrer no Reino Unido e Espanha.

Para já, não há informações sobre o regresso da equipa da prequela de "A Guerra dos Tronos" a Monsanto, em Idanha-a-Nova. Na primeira temporada, a aldeia portuguesa serviu de cenário para várias cenas da série da HBO Max.

De acordo as notas de produção, Alan Taylor, um dos showrunners de "A Guerra dos Tronos", vai realizar um dos episódios da segunda temporada.

Baseada em "Fogo e Sangue", do escritor norte-americano, a série, que se passa cerca de 200 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos", conta a história da Casa Targaryen. Em julho passado, os showrunners Ryan Condal e Miguel Sapochnik tinham dito ao The Hollywood Reporter que planeavam uma saga a desenvolver entre três a quatro temporadas.

Segundo Sapochnik, a trama resume-se de forma simples: "Duas mulheres e dois homens. Há o rei (Viserys), o seu irmão (Daemon), a filha do rei (Rhaenyra) e sua melhor amiga (Alicent). Então, a melhor amiga torna-se na esposa do rei e, portanto, rainha. Isso por si só é complicado – quando o teu melhor amigo se casa com teu pai. Mas das coisas mais pequenas, evolui lentamente para uma batalha gigantesca entre os dois lados".