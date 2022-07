A aguardada "House of the Dragon", série que antecede os eventos de "A Guerra dos Tronos", teve a sua estreia mundial em Los Angeles, na quinta-feira, deixando para trás as deceções da última temporada da sua antecessora.

"A Guerra dos Tronos", com a sua mistura única de fantasia, violência, política medieval e dragões, tornou-se um fenómeno global que cativou o público e arrebatou prémios de televisão, mas o seu final foi muito questionado por fãs e críticos.

"É uma pena que se tenham sentido tão dececionados (...) mas passaram-se quatro anos e esta é uma história diferente", disse Miguel Sapochnik, realizador de vários episódios de "Tronos", que voltou para a nova série.

"Agora terão a oportunidade de viver uma experiência diferente. Espero que o façam", comentou à AFP na passadeira vermelha do evento.

Os detalhes da trama do primeiro episódio de "House of the Dragon", que entra no catálogo da HBO Max a 21 de agosto, permanecem um mistério. Por enquanto, a sua exibição teve uma receção brilhante no recém-inaugurado Museu da Academia de Los Angeles.

Ambientada muitos anos antes no mesmo universo dos livros de fantasia de George R.R. Martin, "House of the Dragon" retrata os dias de glória dos ancestrais de personagens populares de "Tronos", como Daenerys Targaryen.

"Enquanto o 'A Guerra dos Tronos' original abordava várias famílias diferentes espalhadas por vários continentes, a nossa é uma história muito mais íntima", disse Sapochnik.

"É realmente sobre a dissolução de uma família. Então, de certa forma, não foi difícil ser diferente", acrescentou o realizador.

Ryan Condal, criador e showrunner de "House of the Dragon", explicou à AFP que foi "muito difícil" terminar "Tronos", mas que é "algo totalmente novo, que se passa 170 anos no passado".

"Acredito que houve um processo de luto para os fãs", comentou. "Passaram 10 anos com essas personagens, cresceram com elas".

No entanto, Condall diz acreditar que exista "uma base de fãs realmente forte" para a nova série.

Em "House of the Dragon", Paddy Considine interpreta o bondoso rei Viserys, enquanto Matt Smith dá vida ao papel do seu ambicioso irmão, o príncipe Daemon.

Milly Alcock e Emma D'Arcy interpretam duas versões da única filha do rei, a princesa Rhaenyra, com a linha do tempo do programa abrangendo pelo menos uma década.

Olivia Cooke, que desempenha um papel fundamental como Alicent Hightower, a melhor amiga de Rhaenyra, disse que era "assustador" pensar em como o final da série original foi recebido ou como isso pode afetar a sua sucessora.

"É difícil agradar a toda a gente", afirmou Cooke. "Realmente não pensei sobre isso (...) Estou super orgulhosa (da série)", garantiu.