[AVISO: ARTIGO COM SPOILERS DO OITAVO EPISÓDIO DA PRIMEIRA TEMPORADA]

Em entrevista à Entertainment Weekly, a realizadora do oitavo episódio da primeira temporada de "House of the Dragon" (HBO Max), Geeta Patel, revelou que um dos momentos mais marcantes aconteceu por acaso e que não foi planeado. Na cena, enquanto o Rei Viserys Targaryen (Paddy Considine) se dirige com dificuldade para o trono, a sua coroa caiu por "acidente".

"Na sala do trono, Daemon ajuda Viserys a subir as escadas porque ele está tão franco que não o consegue fazer sozinho. Primeiro, um soldado aproxima-se de Viserys e ele afasta-o, e diz: 'não, não, não. Consigo fazer isto sozinho'. Ele é orgulhoso. Então, vem outra pessoa e ele pensa que é um soldado, mas é o seu irmão. Quando estávamos a filmar isto - acho que foi no ensaio, no primeiro dia -, a coroa caiu da cabeça de Paddy e o Matt pegou nela e continuámos. Não parámos. Houve uma descoberta naquele momento", explicou a realizadora.

"Mas decidimos filmar nos dois sentidos: com a coroa a cair e com a coroa a não cair. Sempre que a coroa caía, todos perdíamos o fôlego (...) Fiquei tão agradecida pelo acidente ter acontecido", acrescentou Geeta Patel.