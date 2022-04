João, de 20 anos, foi um dos protagonistas da estreia da nova temporada de "Ídolos". A primeira fase do programas de talentos da SIC estreou-se no passado sábado, dia 9 de abril.

Na sua atuação, o jovem concorrente fez uma versão do tema "Wish You Were Here", dos Pink Floyd, em homenagem ao seu pai. "Estou aqui no 'Ídolos' porque, recentemente, aconteceu uma coisa menos boa e eu pensei, ‘vou fazer loucuras’ e esta foi uma. Fez ontem sete meses que perdi o meu pai e o luto faz-nos agir de formas muito variadas e a minha é agir por impulso. Em circunstâncias normais, nunca me iria inscrever num programa destes", contou João.

A atuação emocionou os jurados e os espectadores. Com a atuação, João conseguiu conquistar uma passagem à próxima fase do programa de talentos.

Veja o vídeo: