Ripley Alexander é um dos protagonistas da nova edição do "Australian Idol", em exibição no Channel 7. No programa de talentos, o concorrente interpretou o tema "Mamma Mia", dos ABBA, e conquistou os jurados e espectadores.

O vídeo da atuação rapidamente chegou às redes sociais e tem corrido o mundo. No TikTok, um dos vídeos da participação do concorrente no "Australian Idol" soma mais de dois milhões de visualizações e as partilhas têm-se multiplicado.

No dia de audições, o concorrente de 19 anos conquistou um 'Bilhete Dourado' e entrou para o top 30 dos concorrentes da edição de 2024.

Veja o vídeo: