Nas últimas semanas, os versos "I'll dance, dance, dance vith my hands, hands", do tema "Bloody Mary", de Lady Gaga, invadiram as redes sociais devido à popularidade de "Wednesday". E os fãs agora têm a certeza que vão continuar a cantar e a dançar ao som da canção.

Esta sexta-feira, dia 6 de janeiro, a Netflix confirmou a segunda temporada de "Wednesday". "Há mais 'Wednesday Addams' a caminho. A temporada 2 estreia brevemente, e a temporada 1 já está disponível, só na Netflix", escreveu o serviço de streaming nas redes sociais.

Veja o teaser:

Criada por Alfred Gough & Miles Millar e com produção executiva de Tim Burton, que realizou os primeiros quatro episódios, "Wednesday" tornou-se num fenómeno de audiências - com oito episódios e nenhum com mais de uma hora, a série chegou aos 28 dias com 1,19 mil milhões de horas, de acordo com as audiências oficiais da plataforma.

Interpretada por Jenna Ortega (das séries "Virgem Jane" e "Tu"), a série centrada na bizarra filha de Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán) segue os anos de estudante de Wednesday na Nevermore Academy, onde tenta controlar as suas capacidades psíquicas emergentes, impedir uma série de mortes monstruosas que aterrorizam a localidade e resolver o mistério sobrenatural que envolveu os pais dela 25 anos antes — ao mesmo tempo que lida com as novas e muito complicadas relações.

No elenco estão ainda nomes como Isaac Ordonez, George Burcea e Gwendoline Christie, além de Christina Ricci, que foi Wednesday nos icónicos filmes dos anos 1990 e regressa a este universo para uma aparição especial como Marilyn Thornhill.

TRAILER.