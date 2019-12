Este domingo, dia 1 de dezembro, a SIC acompanhou as celebrações do Dia da Restauração da Independência de Portugal. Porém, no oráculo da emissão da SIC Notícias, a informação foi outra.

"1º de Dezembro, Cerimónia comemorativa da Implantação da República", podia ler-se no ecrã da emissão o canal. A gaffe rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Nas redes sociais, a jornalista Paula Castanho já reagiu. "A TV tem destas coisas, passamos anos a fazer o nosso trabalho sem que seja reconhecido e basta um segundo para sermos julgados em praça pública", sublinhou.

Veja algumas das partilhas nas redes sociais: