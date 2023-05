Após terem ficado de fora quando o serviço de streaming foi lançado em 2019, a saga "Indiana Jones" vai finalmente chegar ao Disney+.

Todos realizados por Steven Spielberg, "Os Salteadores da Arca Perdida" (1981, rebatizado "Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida"), “Indiana Jones e o Templo Perdido” (1984), “Indiana Jones e a Grande Cruzada” (1989) e “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal” (2008) vão ficar disponíveis a partir de 31 de maio.

O anúncio foi feito por Kathleen Kennedy, a presidente da Lucasfilm, na The Walt Disney Company’s Upfronts Presentation, a pretexto de celebrar a chegada aos cinemas a 29 de junho do quinto filme e último capítulo com Harrison Ford, "Indiana Jones e o Marcador do Destino", que terá antestreia mundial esta quarta-feira no Festival de Cannes.

Mas há uma surpresa: também vai ficar disponível a muito esquecida e indisponível série exibida entre 1992 e 1993, "Indiana Jones - Crónicas da Juventude", um reconhecimento oficial de que, afinal, faz parte da saga.

"Indiana Jones - Crónicas da Juventude"

"The Young Indiana Jones Chronicles", transmitida no canal ABC entre 1992 e 1993 (e em Portugal pela RTP-1), mostrava o arqueólogo em aventuras entre os nove e os 21 anos, cruzando-se praticamente com todas as figuras históricas das duas primeiras décadas do século XX, de Pancho Villa a Pablo Picasso e Ernest Hemingway.

Aos nove anos, a personagem era interpretada por Corey Carrier; aos 20 por Sean Patrick Flanery; e aos 93 por George Hall, que introduzia o contexto histórico dos episódios. Famosamente, Harrison Ford também fez o contexto para o episódio "Young Indiana Jones and the Mystery of the Blues", quanto tinha "apenas" 50 anos e a usar barba.

"Indiana Jones - Crónicas da Juventude" era tão importante para o criador George Lucas que foram ainda produzidos dezenas de documentários relacionados com os acontecimentos históricos retratados nos episódios, transmitidos pelo Canal História, que não se sabe se estão incluídos no lançamento em streaming.

Na época, a série ambiciosa foi um grande "acontecimento" televisivo, mas a combinação entre um grande orçamento e as baixas audiências levaram ao cancelamento ao fim de duas temporadas. Seguiram-se quatro telefilmes produzidos entre 1994 e 1996.

Em 1999, Lucas reeditou os 28 episódios com cerca de uma hora em 22 telefilmes para o lançamento em VHS, designados por "capítulos", removendo as apresentações de George Hall (e de Sean Patrick Flanery para um episódio), mas mantendo a de Ford, rebatizando o título da série para "The Adventures of Young Indiana Jones".

Pelo título usado no comunicado oficial, será esta a versão que ficará disponível no Disney+, mas não se sabe se estão incluídos os quatro telefilmes, que passaram a ser os capítulos 23 a 25.

A série na versão editada não está disponível desde o lançamento em DVD em 2008, que acompanhou a estreia nos cinemas do quarto filme, “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal”.