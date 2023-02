Inês Gutierrez esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. Na entrevista, a apresentadora recordou a sua passagem pela TVI e revelou porque é que decidiu sair do canal.

"Quero aprender e desafiar-me todos os dias e sentir que estou a ser valorizada", começou por frisar. "A minha filha nasceu, quis recomeçar a trabalhar, vim com todo o gás, e aí senti que realmente queria crescer, e preciso muito de me sentir desafiada. Esta coisa de sentir que estou há muitos anos a fazer a mesma coisa e que não estou a crescer ou a evoluir profissionalmente faz-me querer procurar alguma coisa melhor. Foi isso que vim fazer, foi procurar novas oportunidades", explicou Inês Gutierrez no programa "Júlia".

“Ano e meio antes de me despedir, já estava a sentir-me estagnada. Depois engravidei e aí as prioridades acabam por se inverter, estava noutra fase da minha vida (...) Achei que se calhar era por ali o caminho", recordou a antiga apresentadora da TVI.

"As pessoas dizem muitas coisas, mas eu não me zanguei com ninguém. Esta decisão foi tomada tendo em conta o que eu quero para o meu futuro", rematou.