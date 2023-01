Na emissão do passado domingo, dia 22 de janeiro, do programa "Vale Tudo", da SIC, Cláudia Vieira, César Mourão, Cândido Costa e Inês Lopes Gonçalves foram desafiados a participar no "Cenário Deitado".

"Neste 'Cenário Deitado' tudo acontece numa 'piscina'. Cláudia Vieira é a namorada, César Mourão, o namorado, Cândido Costa o cão e Inês Gonçalves um perigoso tubarão", resume o canal. "Neste jogo do 'Vale Tudo' parece que Inês levou o seu papel muito a sério e nem a sua colega de equipa escapou a uma dentada surpresa", acrescenta a SIC. "Mordi a Cláudia [Vieira] no rabo", brincou Inês Lopes Gonçalves durante o desafio. Veja aqui o vídeo.