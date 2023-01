"Máquina da Verdade", rubrica do programa "A Tarde É Sua", de Fátima Lopes, vai regressar à TVI, num novo formato. A partir de sexta-feira, dia 6 de janeiro, o segmento dará origem a um novo programa apresentado por Iva Domingues.

Com a estreia da nova versão da rubrica, vários espectadores têm recordado nas redes sociais alguns dos momentos mais marcantes de "Máquina da Verdade" e a história de Manuel Cardoso tem sido uma das mais comentadas.

O convidado participou na rubrica "Máquina da Verdade" do programa "A Tarde É Sua", da TVI, no dia 6 de outubro de 2017. No talk show apresentado por Fátima Lopes, o espectador de 49 anos quis provar à sua mulher que não mentiu quando lhe revelou que a tinha traído com a irmã.

Manuel Cardoso explicou que foi incentivado pela esposa a ir ao programa das tardes da TVI. O participante conseguiu provar que a traição aconteceu mesmo, de acordo com os dados do polígrafo de "A Tarde É Sua".

Veja aqui o momento.